ЗМІ: Рубіо змінив тактику США у переговорах з Україною щодо "мирного плану"

Поява держсекретаря США Марко Рубіо у переговорному процесі змінила підхід американської сторони до взаємодії з Україною щодо запропонованого ними "мирного плану".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico.

Видання зазначає, що вибір міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла як переговірника був незвичним. Зокрема, його підхід до просування запропонованого американського 28-пунктного плану був жорстким і відзначався ультиматумами.

А потім у процес переговорів втрутився Марко Рубіо. Його прибуття до Женеви 23 листопада на переговори з українськими посадовцями змінило тон розмов.

Команда адміністрації Трампа відмовилася від жорсткого терміну: пристати на пропозицію до 27 листопада. До того ж, як вважають європейці і українці, з появою Рубіо США почали більше враховувати їхні позиції.

"Ми вважаємо, що участь Марко Рубіо в продовженні переговорів має велике значення", – сказало одне із джерел видання, яке представляє неназвану країну НАТО.

За словами співрозмовника, вплив Рубіо проявився у зміні темпу переговорів: "Після вчорашнього дня (23 листопада. – Ред.) вони сповільнилися, і це добре".

Як зазначає видання, хаотичний минулий тиждень продемонстрував, що Рубіо розглядають як людину, яка наводить лад у справі Росії та України, приходячи, щоб відновити порядок і переорієнтувати Вашингтон на своїх союзників і партнерів, а не на Москву.

У публікації йдеться, що Рубіо знайшов спосіб залучити інших представників адміністрації до роботи в Женеві. Він узгодив розбіжні погляди адміністрації – які були оприлюднені за кілька днів, а в деяких випадках за кілька годин до цього – і скерував їх на тіснішу співпрацю.

"Він, безумовно, мав більший контроль над процесом у неділю, ніж мав з середи", – сказав неназваний європейський посадовець.

Ще один європейський посадовець зазначив, що у Женеві "справи пішли в правильному напрямку".

"Робота ще не завершена, але зараз ситуація виглядає набагато краще. Рубіо – професіонал, який знає свою справу. Але він працює на президента, який в кінцевому підсумку приймає рішення", – сказав він.

Участь Рубіо в переговорах призвела до набагато більшої гнучкості з боку США, сказали чотири особи, обізнані з ходом обговорень. Рубіо заявив журналістам у неділю ввечері, що мета полягає просто в тому, щоб завершити обговорення "якнайшвидше", а не до Дня подяки.

США також більше не так твердо дотримуються початкового 28-пунктного плану, який занепокоїв союзників. Хоча адміністрація заявила, що це лише відправна точка, а Трамп у суботу сказав, що це не "його остаточна пропозиція",

Особи, обізнані з перемовинами, заявили, що спочатку адміністрація не здавалася відкритою до інших пропозицій.

"Рубіо просто краще за багатьох інших у нинішній адміністрації – жоден з яких не є експертом з України і дуже мало хто знає щось, крім міфів про Росію – розуміє, що навіть у складній ситуації, в якій перебуває Україна, український уряд просто не може підписати капітуляцію", – розповіло одне з європейських джерел.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

За даними ЗМІ, представники РФ вже відкинули оновлений мирний план.