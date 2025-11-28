Reuters: Рубио пропустит встречу министров НАТО в начале декабря

Государственный секретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3 декабря, что станет редким случаем отсутствия американского топ-дипломата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Причина отсутствия Рубио на министерской встрече НАТО пока неизвестна, пишет Reuters. США будут представлены заместителем госсекретаря Кристофером Ландау.

Представитель НАТО в комментарии Reuters сказал, что отсутствие руководителей МИД отдельных стран не является чем-то необычным.

"НАТО ежегодно проводит многочисленные заседания министров, и хотя в большинстве случаев большинство союзников представлены министрами, не является чем-то необычным, что обстоятельства мешают министру принять участие во всем или части заседания НАТО", – сказал он.

В то же время, как пишет Reuters, для американских топ-дипломатов пропуск встречи НАТО является редким явлением. Последний раз это могло произойти в 2017 году, когда тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон сначала планировал пропустить апрельскую встречу, хотя затем ее перенесли, чтобы подстроиться под его график.

Ранее Рубио неоднократно подтверждал, что администрация США привержена НАТО.

Как сообщалось, появление госсекретаря США Марко Рубио в переговорном процессе изменило подход американской стороны к взаимодействию с Украиной по предложенному ими "мирному плану".