Сибига: Путин сделал Орбана соучастником своего террора

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне нового массированного удара РФ по Украине рассказал, как Кремль использовал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву.

Об этом глава украинского МИД написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что Украина пережила тяжелую ночь, поскольку Россия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по жилым домам, энергосетям и критически важной инфраструктуре.

"Пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает воплощать в жизнь свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и уничтожать", – написал он.

Министр обратил внимание, что кремлевский правитель Владимир Путин "в очередной раз использовал Виктора Орбана как соучастника своего террора".

Сибига напомнил, что летом 2024 года за визитом Орбана в Москву последовал удар России по украинской детской больнице "Охматдет".

"На этот раз массовая российская атака на украинскую столицу последовала сразу после визита Орбана и пустых слов о "мире". Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле", – подчеркнул он.

Сибига добавил, что Путин хочет любой ценой продолжить войну. В то же время он подчеркнул, что международное сообщество имеет средства, чтобы сделать эту цену для него непосильной.

"Мы призываем к дополнительной поддержке обороны и устойчивости Украины, дополнительным жестким санкциям в отношении России и быстрому принятию решения, которое позволит в полной мере использовать замороженные российские активы. Сила, единство и давление на Москву, как и прежде, имеют решающее значение для продвижения мирных усилий и принуждения России положить конец войне", – резюмировал он.

В ночь на 29 ноября Россия начала очередную массированную комбинированную атаку на Украину.

В Киеве и большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В результате массированной атаки российских ударных беспилотников и баллистики в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие.

Сообщалось также, что Молдова временно закрывала воздушное пространство из-за вторжения дронов.

В свою очередь Польша поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.