Глава МЗС Латвії про атаку на Україну: кремлівський м’ясник вітає делегацію США

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи нічну масовану атаку РФ на Україну, згадала про те, що американська делегація наступного тижня готується до візиту до Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільниця МЗС Латвії написала у своєму Х.

У контексті масованого російського удару по Україні Браже зазначила, що поки більшість людей по всьому світу насолоджуються вихідними та святом Дня подяки в США, "звичайні українці виходять із бомбосховищ після ночі російських бомбардувань".

"Це підготовка до наступного раунду мирних переговорів і вітання кремлівського м'ясника для делегатів із США", – підкреслила вона.

У ніч на 29 листопада Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку на Україну, внаслідок якого загинуло троє осіб і десятки постраждали.

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни запустили по Україні 36 ракет та майже 600 дронів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після атаки РФ заявив, що Путін хоче за будь-яку ціну продовжити війну.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що цей удар є свідченням того, що Кремль не зацікавлений у мирі.