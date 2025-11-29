Глава МИД Латвии об атаке на Украину: кремлевский мясник приветствует делегацию США

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, комментируя ночную массированную атаку РФ на Украину, упомянула о том, что американская делегация на следующей неделе готовится к визиту в Москву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава МИД Латвии написала в своем Х.

В контексте массированного российского удара по Украине Браже отметила, что пока большинство людей по всему миру наслаждаются выходными и праздником Дня благодарения в США, "обычные украинцы выходят из бомбоубежищ после ночи российских бомбардировок".

"Это подготовка к следующему раунду мирных переговоров и приветствие кремлевского мясника для делегатов из США", – подчеркнула она.

В ночь на 29 ноября Россия начала очередную массированную комбинированную атаку на Украину, в результате которой погибли три человека и десятки пострадали.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне запустили по Украине 36 ракет и почти 600 дронов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после атаки РФ заявил, что Путин хочет любой ценой продолжить войну.

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что этот удар является свидетельством того, что Кремль не заинтересован в мире.