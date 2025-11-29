Зеленский: если РФ не хочет прекращать удары, Европе следует принять решение по росактивам

Президент Владимир Зеленский в контексте последней массированной российской атаки на Украину призвал Европу принять решение об использовании замороженных росактивов.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что россияне ночью выпустили около 36 ракет и почти 600 дронов.

Главной целью ударов стали энергообъекты и гражданские объекты, в частности жилые дома.

На данный момент известно о десятках раненых и трех погибших, добавил президент.

Он отметил, что Украина и партнеры должны работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для украинской защиты и для давления на Россию.

"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить. Спасибо всем, кто помогает", – подчеркнул президент.

В ночь на 29 ноября Россия начала очередную массированную комбинированную атаку на Украину, в результате которой погибли три человека и десятки пострадали.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после атаки РФ заявил, что Путин хочет любой ценой продолжить войну.

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что этот удар является свидетельством того, что Кремль не заинтересован в мире.