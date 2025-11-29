Делегацію України для переговорів про "мирний план" замість Єрмака очолив Умєров

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у свій указ щодо складу делегації для перемовин стосовно "мирного плану": замість Андрія Єрмака її тепер очолює Рустем Умєров.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

22 листопада Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі в переговорному процесі "зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Очільником делегації Зеленський тоді визначив керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згідно зі змінами, новим главою української делегації став секретар РНБО Рустем Умєров.

Також згідно з оновленим указом, до складу делегації увійшов заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Крім того, в Офісі президента розповіли журналістам, що 29 листопада Умєров вже виступив із доповіддю президенту про підготовку до зустрічей з американською стороною.

Українська делегація вже перебуває в дорозі до США, додали в ОПУ.

Агентство Bloomberg раніше повідомило, що українська делегація перебуватиме у Флориді, де проведе зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Портал Axios раніше повідомив, що Андрій Єрмак мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди", однак за день до того подав у відставку з посади керівника ОПУ.

У пʼятницю Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Цьому передували обшуки антикорупційних органів у Єрмака.