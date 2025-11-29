Делегацию Украины для переговоров о "мирном плане" вместо Ермака возглавил Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в свой указ о составе делегации для переговоров по "мирному плану": вместо Андрея Ермака ее теперь возглавляет Рустем Умеров.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

22 ноября Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорном процессе "с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

Главой делегации Зеленский тогда назначил руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Согласно изменениям, новым главой украинской делегации стал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Также согласно обновленному указу, в состав делегации вошел заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, в Офисе президента рассказали журналистам, что 29 ноября Умеров уже выступил с докладом президенту о подготовке к встречам с американской стороной.

Украинская делегация уже находится в пути в США, добавили в ОПУ.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что украинская делегация будет находиться во Флориде, где проведет встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Портал Axios ранее сообщил, что Андрей Ермак должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению", однако за день до этого подал в отставку с поста главы ОПУ.

В пятницу Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Этому предшествовали обыски антикоррупционных органов у Ермака.