В одному з міст Німеччини люди вийшли на протест через з’їзд молодіжної організації "АдН"

У німецькому місті Гіссен через дводенний з’їзд молодих членів ультраправої політичної партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") люди вийшли на масштабний протест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Гіссені – невеликому університетському місті з населенням 90 тисяч осіб – зранку у суботу поліція повідомила про сутички з протестувальниками, які встановили дорожні загородження і "масово" впливали на рух транспорту в місті.

В одному випадку протестувальники використали автобус, щоб заблокувати в'їзд і виїзд з кільцевої розв'язки, що швидко призвело до транспортного хаосу. Поліція описала ситуацію як "активну, що охоплює багато різних місць".

За їхніми словами, це торкнулося автомагістралей та інших основних транспортних артерій по всьому місту.

Поліція заявила, що офіцери застосували перцевий спрей після того, як на них вранці кидали каміння.

Деякі групи оголосили про свій намір не допустити членів "АдН" до конференц-залу в Гіссені.

Представник групи підтвердив, що початок конференції було відкладено.

Нову організацію, яка, як передбачається, отримає назву "Покоління Німеччини", очолюватиме Жан-Паскаль Гоум.

Внутрішні спецслужби східної землі Бранденбург заявляють, що Гоум також є "підтвердженим праворадикальним екстремістом".

Міністр внутрішніх справ Гессена Роман Посек заявляє, що поліція готується до "складної ситуації великого масштабу" в Гіссені.

Очікується, що в суботу на службі будуть кілька тисяч поліцейських з усіх 16 німецьких земель, а також федеральні поліцейські сили.

У місті було зареєстровано понад 20 протестів, і організатори трьох найбільших з них поскаржилися, що місто "вигнало демократичних протестувальників" на один бік річки Лан і дозволяє "фашистам" мирно збиратися на іншому.

"АдН" у Гіссені планує оголосити про створення загальнонаціональної молодіжної організації під назвою "Покоління Німеччини".

Попереднє молодіжне крило "АдН" було розпущене після рішення партійної конференції навесні 2025 року – після того, як федеральна розвідка BfV внесла його до списку екстремістів.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.