В одном из городов Германии люди вышли на протест из-за съезда молодежной организации "АдН"
В немецком городе Гисен из-за двухдневного съезда молодых членов ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") люди вышли на масштабный протест.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
В Гисене – небольшом университетском городе с населением 90 тысяч человек – утром в субботу полиция сообщила о столкновениях с протестующими, которые установили дорожные заграждения и "массово" влияли на движение транспорта в городе.
В одном случае протестующие использовали автобус, чтобы заблокировать въезд и выезд с кольцевой развязки, что быстро привело к транспортному хаосу. Полиция описала ситуацию как "активную, охватывающую много разных мест".
По их словам, это коснулось автомагистралей и других основных транспортных артерий по всему городу.
Полиция заявила, что офицеры применили перцовый спрей после того, как утром в них бросали камни.
Некоторые группы объявили о своем намерении не допустить членов "АдН" в конференц-зал в Гисене.
Представитель группы подтвердил, что начало конференции было отложено.
Новую организацию, которая, как предполагается, получит название "Поколение Германии", возглавит Жан-Паскаль Гоум.
Внутренние спецслужбы восточной земли Бранденбург заявляют, что Гоум также является "подтвержденным праворадикальным экстремистом".
Министр внутренних дел Гессена Роман Посек заявляет, что полиция готовится к "сложной ситуации большого масштаба" в Гисене.
Ожидается, что в субботу на службе будут несколько тысяч полицейских из всех 16 немецких земель, а также федеральные полицейские силы.
В городе было зарегистрировано более 20 протестов, и организаторы трех крупнейших из них пожаловались, что город "изгнал демократических протестующих" на одну сторону реки Лан и позволяет "фашистам" мирно собираться на другой.
"АдН" в Гисене планирует объявить о создании общенациональной молодежной организации под названием "Поколение Германии".
Предыдущее молодежное крыло "АдН" было распущено после решения партийной конференции весной 2025 года – после того, как федеральная разведка BfV внесла его в список экстремистов.
Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.