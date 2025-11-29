В одном из городов Германии люди вышли на протест из-за съезда молодежной организации "АдН"

В немецком городе Гисен из-за двухдневного съезда молодых членов ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") люди вышли на масштабный протест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Гисене – небольшом университетском городе с населением 90 тысяч человек – утром в субботу полиция сообщила о столкновениях с протестующими, которые установили дорожные заграждения и "массово" влияли на движение транспорта в городе.

В одном случае протестующие использовали автобус, чтобы заблокировать въезд и выезд с кольцевой развязки, что быстро привело к транспортному хаосу. Полиция описала ситуацию как "активную, охватывающую много разных мест".

По их словам, это коснулось автомагистралей и других основных транспортных артерий по всему городу.

Полиция заявила, что офицеры применили перцовый спрей после того, как утром в них бросали камни.

Некоторые группы объявили о своем намерении не допустить членов "АдН" в конференц-зал в Гисене.

Представитель группы подтвердил, что начало конференции было отложено.

Новую организацию, которая, как предполагается, получит название "Поколение Германии", возглавит Жан-Паскаль Гоум.

Внутренние спецслужбы восточной земли Бранденбург заявляют, что Гоум также является "подтвержденным праворадикальным экстремистом".

Министр внутренних дел Гессена Роман Посек заявляет, что полиция готовится к "сложной ситуации большого масштаба" в Гисене.

Ожидается, что в субботу на службе будут несколько тысяч полицейских из всех 16 немецких земель, а также федеральные полицейские силы.

В городе было зарегистрировано более 20 протестов, и организаторы трех крупнейших из них пожаловались, что город "изгнал демократических протестующих" на одну сторону реки Лан и позволяет "фашистам" мирно собираться на другой.

"АдН" в Гисене планирует объявить о создании общенациональной молодежной организации под названием "Поколение Германии".

Предыдущее молодежное крыло "АдН" было распущено после решения партийной конференции весной 2025 года – после того, как федеральная разведка BfV внесла его в список экстремистов.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.