Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой, что может предшествовать вооруженному нападению

Президент США Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства", что может свидетельствовать об определенных военных планах США.

Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Около 15 часов по киевскому времени Дональд Трамп опубликовал заявление с настоятельным советом не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что может свидетельствовать о запланированных ударах США.

"Вниманию всех авиакомпаний, пилотов, наркодилеров и контрабандистов людей – считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", – написал Трамп без дополнительных объяснений.

В середине ноября США начали масштабную военную операцию у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Уже тогда предполагали, что беспрецедентное развертывание военных сил, включая авианосную ударную группу, и предварительные обсуждения в Белом доме вариантов военных операций в Венесуэле указывают на подготовку военной интервенции.

28 ноября Трамп заявил, что Штаты "очень скоро" начнут принимать меры для остановки наземного передвижения подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев.

