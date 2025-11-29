Санду отреагировала на атаку против Украины и российские дроны в небе Молдовы
Президент Молдовы Мая Санду осудила ночную атаку России против Украины и отметила, что это явно не указывает на готовность Кремля к прекращению войны.
Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.
Санду отметила, что ночная атака РФ против Украины – это "не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры".
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.– Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025
"Направляясь убивать мирных жителей, российские дроны вновь нарушили воздушное пространство Молдовы и вынудили принять решение о его временном закрытии. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", – написала Санду.
Ранее подтвердили, что через воздушное пространство Молдовы пролетели два российских беспилотника из тех, которыми атаковали Украину в ночь на 29 ноября.
Из-за закрытия аэропорта столицы Молдовы, которое длилось более часа, были нарушены планы трех авиарейсов, направлявшихся в Кишинев или вылетавших из него.
Предыдущее вторжение российских дронов в Молдову произошло 25 ноября – тогда зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности. Беспилотник залетел также далеко вглубь территории Румынии, более чем на 100 км от границ с Украиной.