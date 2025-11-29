Санду отреагировала на атаку против Украины и российские дроны в небе Молдовы

Президент Молдовы Мая Санду осудила ночную атаку России против Украины и отметила, что это явно не указывает на готовность Кремля к прекращению войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Санду отметила, что ночная атака РФ против Украины – это "не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры".

A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.



On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine. – Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025

"Направляясь убивать мирных жителей, российские дроны вновь нарушили воздушное пространство Молдовы и вынудили принять решение о его временном закрытии. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", – написала Санду.

Ранее подтвердили, что через воздушное пространство Молдовы пролетели два российских беспилотника из тех, которыми атаковали Украину в ночь на 29 ноября.

Из-за закрытия аэропорта столицы Молдовы, которое длилось более часа, были нарушены планы трех авиарейсов, направлявшихся в Кишинев или вылетавших из него.

Предыдущее вторжение российских дронов в Молдову произошло 25 ноября – тогда зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности. Беспилотник залетел также далеко вглубь территории Румынии, более чем на 100 км от границ с Украиной.