Зеленский и Макрон встретятся в понедельник в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря будет с визитом во Франции и встретится с президентом страны Эмманюэлем Макроном, визит состоится всего через две недели после предыдущего.

Как сообщает BFMTV, об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

В понедельник Макрон примет Зеленского в Париже. Лидеры "обменяются мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами", говорится в официальном коммюнике об анонсированном визите.

Кроме того, будут затронуты вопросы гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".

Как отмечают, предыдущий визит президента Украины во Францию был всего две недели назад, 17 ноября. Тогда подписали соглашение, предусматривающее покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

Также Зеленский объявил, что Украина сможет получить от Франции 8 систем ПВО SAMP-T.