В армии Германии хотели бы воздержаться от сбивания беспилотников, которые залетают в авиапространство

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер хочет по возможности избегать сбивания беспилотников, которые входят в воздушное пространство Германии.

Об этом он заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Броер пояснил, что речь идет об ограничении полезности беспилотников для врага и одновременном обеспечении оперативной способности для Германии.

"Хотя этого можно достичь, сбивая беспилотники, это создает проблему: беспилотник разбивается, а отработанные боеприпасы также падают на землю", – отметил он.

По его словам, это может нанести больший ущерб в районе городов.

Поэтому немецкие вооруженные силы полагаются на другие методы, такие как электронное отклонение дронов с их траектории полета, сказал генеральный инспектор.

Стоит отметить, что неизвестные дроны несколько раз влияли на работу аэропортов в Германии. В связи с этим земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Правительство Германии также одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.

В то же время в Бундестаге говорили, что Германии, вероятно, придется менять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые сейчас существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.