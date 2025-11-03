В Германии аэропорт Бремена приостанавливал работу из-за неизвестного дрона

В Германии вечером в воскресенье, 2 ноября, приостанавливал работу аэропорт города Бремен после появления неизвестного дрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Дрон заметили "в непосредственной близости от аэропорта около 19:30" по местному времени, рассказал представитель местной полиции.

По данным правоохранителей, воздушное движение было приостановлено почти на час. При этом остается невыясненным, кто управлял дроном.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

В связи с этим земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Правительство Германии также одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.

В Бундестаге говорили, что Германии, вероятно, придется изменять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые в настоящее время существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.