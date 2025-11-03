Росіянин, який зістрибнув з транзитного поїзда у Литві, знайшовся у Фінляндії

Громадянин Росії, який у червні зістрибнув із калінінградського транзитного поїзда на території Литви, наразі перебуває у Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, журналісти якого поспілкувались із росіянином, інформує "Європейська правда".

21-річний Даниїл Мухаметов розповів, що вистрибнув з поїзда в Литві, щоб уникнути військової служби в Росії.

"Я категорично проти військової служби і війни, яку розпочала моя країна", – сказав він.

В Росії Мухаметов працював у залізничній галузі. Коли йому потрібно було з'явитися у військкоматі Домодєдово 11 березня 2025 року, він обрав втечу.

Чоловік вирішив скористатися спеціальним залізничним маршрутом. Поїзд, що прямує до Калінінграда, проходить через Литву, і це дало можливість для втечі.

Незважаючи на те, що російська армія обмежила пересування чоловіка, йому вдалося отримати транзитну візу до Литви. Для втечі він заздалегідь придбав необхідні інструменти.

Мухаметов розповів, що вистрибував з поїзда на ходу. За його словами, швидкість поїзда була приблизно 40-45 кілометрів на годину.

Більш детальних подробиць про свою втечу він не хоче розповідати, "щоб хтось інший не повторив" його вчинок.

Коли персонал поїзда помітив відсутність пасажира, в Литві розпочалася масштабна пошукова операція. Однак чоловік вже був на шляху до Фінляндії.

"Менш ніж за один день я дістався до Гельсінкі. Я їхав на громадському транспорті та автостопом. Ніхто мені не допомагав, я все оплачував сам, нікому не залишився винен", – розповідає Мухаметов.

На поромі з Таллінна до Гельсінкі він попросив персонал викликати поліцію. У порту Гельсінкі поліцейські відвезли його до центру прийому біженців, і наступного дня він подав заяву про надання притулку.

Від фінської влади Мухаметов отримав негативне рішення, і його збираються повернути до Литви, де проти нього висунуто звинувачення в незаконному перетині кордону, і він оголошений у розшук.

Чоловік стурбований тим, що через негативне висвітлення в ЗМІ його прохання про надання притулку може бути несправедливо розглянуто в Литві, і його депортують до Росії.

"У Росії мені загрожує тюремне ув'язнення за ухилення від військової служби, і мене також можуть переслідувати за те, що я просив притулку в ЄС. Це інтерпретується як державна зрада", – каже він.

Мухаметов оскаржив негативне рішення в Європейському суді з прав людини.

Мухаметов додав, що 3 листопада прибуде до відділення поліції Гельсінкі, щоб дізнатися про подальші кроки у його справі.

Нагадаємо, громадянин Росії вистрибнув з рухомого транзитного поїзда в околицях залізничного пункту пропуску "Кібартай" ще 17 червня.

У пошуках втікача брали участь прикордонний вертоліт, кінологи та експерти з дронами, проте його слідів так і не виявили.

Транзит до Калінінградської області РФ через Литву здійснюється на підставі чинної угоди між Європейським Союзом і Росією та передбачених нею зобов'язань.

Громадяни Росії, які мають намір проїхати через Литву, не повинні становити загрозу національній безпеці, не повинні бути включені до списків розшукуваних осіб, мати дійсні та відповідні документи і візи або спеціальний дозвіл на транзит.