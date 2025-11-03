Россиянин, который спрыгнул с транзитного поезда в Литве, найден в Финляндии

Гражданин России, который в июне спрыгнул с калининградского транзитного поезда на территории Литвы, сейчас находится в Финляндии.

Об этом сообщает Yle, журналисты которого пообщались с россиянином, информирует "Европейская правда".

21-летний Даниил Мухаметов рассказал, что спрыгнул с поезда в Литве, чтобы избежать военной службы в России.

"Я категорически против военной службы и войны, которую начала моя страна", – сказал он.

В России Мухаметов работал в железнодорожной отрасли. Когда ему нужно было явиться в военкомат Домодедово 11 марта 2025 года, он выбрал побег.

Мужчина решил воспользоваться специальным железнодорожным маршрутом. Поезд, следующий в Калининград, проходит через Литву, и это дало возможность для побега.

Несмотря на то, что российская армия ограничила передвижение мужчины, ему удалось получить транзитную визу в Литву. Для осуществления побега он заранее приобрел необходимые инструменты.

Мухаметов рассказал, что выпрыгивал из поезда на ходу. По его словам, скорость поезда была примерно 40-45 километров в час.

Более подробных подробностей о своем побеге он не хочет рассказывать, "чтобы кто-то другой не повторил" его поступок.

Когда персонал поезда заметил отсутствие пассажира, в Литве началась масштабная поисковая операция. Однако мужчина уже был на пути в Финляндию.

"Менее чем за один день я добрался до Хельсинки. Я ехал на общественном транспорте и автостопом. Никто мне не помогал, я все оплачивал сам, никому не остался должен", – рассказывает Мухаметов.

На пароме из Таллинна в Хельсинки он попросил персонал вызвать полицию. В порту Хельсинки полицейские отвезли его в центр приема беженцев, и на следующий день он подал заявление о предоставлении убежища.

От финских властей Мухаметов получил отрицательное решение, и его собираются вернуть в Литву, где против него выдвинуты обвинения в незаконном пересечении границы, и он объявлен в розыск.

Мужчина обеспокоен тем, что из-за негативного освещения в СМИ его просьба о предоставлении убежища может быть несправедливо рассмотрена в Литве, и его депортируют в Россию.

"В России мне грозит тюремное заключение за уклонение от военной службы, и меня также могут преследовать за то, что я просил убежища в ЕС. Это интерпретируется как государственная измена", – говорит он.

Мухаметов обжаловал отрицательное решение в Европейском суде по правам человека.

Мухаметов добавил, что 3 ноября прибудет в отделение полиции Хельсинки, чтобы узнать о дальнейших шагах по его делу.

Напомним, гражданин России выпрыгнул из движущегося транзитного поезда в окрестностях железнодорожного пункта пропуска "Кибартай" еще 17 июня.

В поисках беглеца участвовали пограничный вертолет, кинологи и эксперты с дронами, однако его следов так и не обнаружили.

Транзит в Калининградскую область РФ через Литву осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским Союзом и Россией и предусмотренных им обязательств.

Граждане России, которые намерены проехать через Литву, не должны представлять угрозу национальной безопасности, не должны быть включены в списки разыскиваемых лиц, иметь действительные и соответствующие документы и визы или специальное разрешение на транзит.