В Литве протестовали против назначения министром обороны неопытного политика

Новости — Понедельник, 3 ноября 2025, 11:33 — Иванна Костина

В понедельник, когда президент Литвы Гитанас Науседа встречался с кандидатом на должность министра национальной обороны Робертасом Каунасом, на площади под президентским дворцом в Вильнюсе собралось несколько десятков протестующих, которые призвали лидера страны не назначать на эту должность социал-демократа.

Протестующие считают, что Каунас слишком неопытен, чтобы возглавить министерство в сложный для страны период.

"Мы считаем, что это неподходящая кандидатура в этот сложный для государства период. Мы считаем, что он не имеет достаточного опыта в области национальной обороны, вообще в большой политике, и много вопросов возникает также относительно его дипломатических способностей, глядя на его прошлые комментарии, на ответы", – заявил журналистам возле президентского дворца один из организаторов акции протеста Мантас Мешкерис.

"В сфере национальной безопасности нам, как государству, нужен кто-то надежный, стабильный, кто имеет опыт и может обеспечить, чтобы мы все чувствовали себя в безопасности", – подчеркнул он.

Одна из участниц протеста также отметила недостаточную компетентность кандидата.

"Единственное сильное качество этого кандидата – это его лесть к президиуму своей партии. (...) Это опасно в нынешней геополитической ситуации – иметь удобного человека в Министерстве национальной обороны – это безответственно и очень опасно, мы не можем смотреть на это спокойно", – сказала она.

Другой протестующий призвал президента рассмотреть возможность досрочных парламентских выборов.

Перед тем как Каунас прибыл в президентский дворец, на площади собралось несколько десятков активистов, некоторые из них несли литовские и украинские флаги.

Сам кандидат не захотел встречаться с активистами перед встречей с лидером страны – он направился сразу в президентский дворец. Решение социал-демократа протестующие встретили криками и свистом.

"Проявления демократического общества очень приветствуются в нашей Литве", – сказал Каунас журналистам возле президентского дворца, отвечая на вопрос, как он оценивает продолжающийся протест.

Организатор акции протеста ранее отметил, что Каунасу было направлено приглашение на встречу с протестующими.

Социал-демократическая партия Литвы на прошлой неделе решила выдвинуть на должность министра обороны депутата парламента Робертаса Каунаса. Сейчас Каунас работает в Сейме Литвы в комитетах по вопросам будущего и национальной безопасности и обороны.

Напомним, 23 октября премьер Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновниками.

Сейчас исполняющим обязанности министра обороны Литвы является глава Министерства внутренних дел Владислав Кондратович.

