В Британії висунули звинувачення чоловіку через напад з ножем у поїзді з 11 постраждалими

У понеділок британська поліція висунула звинувачення у спробі вбивства 32-річному чоловіку за напад з ножем у поїзді, в результаті якого 11 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Британська транспортна поліція повідомила, що Ентоні Вільямсу висунули 10 звинувачень у спробі вбивства, одне у заподіянні тілесних ушкоджень і одне у володінні холодною зброєю через напад, що стався в суботу.

Його також офіційно звинуватили у спробі вбивства за інший інцидент, що стався раніше того ж дня на транзитній станції Pontoon Dock у Лондоні.

Вільямс, який походить з міста Пітерборо на сході Англії, має з'явитися в суді в понеділок.

Поліція заявляє, що не розглядає цей інцидент як акт тероризму.

Напад стався о 18:25 суботу у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона. Повідомлялось, що у результаті атаки десять осіб госпіталізували, при чому дев'ять із них отримали загрозливі для життя травми.

Згодом у неділю Британська транспортна поліція уточнила, що двоє з десяти постраждалих ще борються за життя, а четверо потерпілих були виписані.

Двоє чоловіків були затримані поліцією через 8 хвилин після того, як правоохоронці отримали повідомлення про атаку в потязі. Обидва затриманих – громадяни Британії.