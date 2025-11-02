Поліція оприлюднила нові деталі після ножової атаки у потязі в Англії

Британська транспортна поліція оприлюднила нові деталі нападу з ножем з 10 пораненими, що стався в англійському потязі в суботу у графстві Кембриджшир.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Суперінтендант Джон Лавлесс повідомив на пресконференції у неділю, що двоє з десяти постраждалих ще борються за життя. Четверо потерпілих були виписані з лікарні.

На цьому етапі, запевнив він, немає нічого, що вказувало б на те, що це був терористичний інцидент.

"Це розслідування британської транспортної поліції, і ми продовжуємо працювати, щоб швидко встановити всі обставини та мотиви, що призвели до цього інциденту", – заявив Лавлесс.

Він також повідомив, що двоє осіб були затримані поліцією через 8 хвилин після того, як правоохоронці отримали повідомлення про атаку в потязі.

Це 32-річний чоловік, чорношкірий громадянин Великої Британії, та 35-річний чоловік, громадянин Великої Британії карибського походження. Вони були заарештовані за підозрою у спробі вбивства.

Лавесс додав, що у неділю на "всіх транспортних мережах" буде посилено присутність поліцейських.

Напад стався о 18:25 суботу у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона. Повідомлялось, що у результаті атаки десять осіб госпіталізували, при чому дев'ять із них отримали загрозливі для життя травми.

