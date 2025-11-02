У результаті нападу в потязі в Англії 9 людей отримали небезпечні для життя травми 

Десять осіб перебувають у лікарні, дев'ять із них – із загрозливими для життя травмами – після нападу з ножем у поїзді в Кембриджширі, що в Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Напад стався о 18:25 суботу у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона.

У британській транспортній поліції заявили про "шокуючий інцидент" із застосуванням ножа, але зазначили, що не можуть робити припущення щодо його причини. "Може знадобитися деякий час, перш ніж ми зможемо підтвердити щось", – сказав головний суперінтендант Кріс Кейсі.

Двоє осіб були заарештовані після того, як поїзд зупинився на станції Гантінгдон. Десятки поліцейських прибули на місце події.

Очевидець розповів BBC, що бачив чоловіка з закривавленою рукою, який втікав по вагону, вигукуючи "у них ніж". Інший свідок каже, що поліція застосувала електрошокер до чоловіка на платформі.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що "жахливий інцидент" у Кембриджширі "викликає глибоке занепокоєння", і закликав людей дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади.

Розслідування підтримують співробітники антитерористичної служби, і поліція каже, що поїзди в районі нападу не курсують. Також є низка доріг, які залишаються закритими.

Британська транспортна поліція підтвердила BBC, що ті, хто реагував на напад, в якийсь момент оголосили "Платон" – національне кодове слово, яке використовують поліція та служби екстреної допомоги під час реагування на терористичний напад. Цю заяву пізніше скасували.

Очевидець, який був у поїзді на момент інциденту, каже, що пасажири були охоплені "чистою панікою", коли постраждалі, що стікали кров’ю, кликали на допомогу.

Нагадаємо, 30 жовтня суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.

На початку жовтня у Британії затримали шість осіб у зв’язку з терактом біля синагоги у Манчестері.