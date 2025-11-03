В Британии предъявили обвинения мужчине из-за нападения с ножом в поезде с 11 пострадавшими

В понедельник британская полиция предъявила обвинение в попытке убийства 32-летнему мужчине за нападение с ножом в поезде, в результате которого 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Британская транспортная полиция сообщила, что Энтони Уильямсу выдвинули 10 обвинений в попытке убийства, одно в причинении телесных повреждений и одно во владении холодным оружием из-за нападения, произошедшего в субботу.

Его также официально обвинили в попытке убийства за другой инцидент, произошедший ранее в тот же день на транзитной станции "Понтонный причал" (Pontoon Dock) в Лондоне.

Уильямс, который происходит из города Питерборо на востоке Англии, должен появиться в суде в понедельник.

Полиция заявляет, что не рассматривает этот инцидент как акт терроризма.

Нападение произошло в 18:25 субботу в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон. Сообщалось, что в результате атаки десять человек госпитализировали, причем девять из них получили угрожающие жизни травмы.

Впоследствии в воскресенье Британская транспортная полиция уточнила, что двое из десяти пострадавших еще борются за жизнь, а четверо пострадавших были выписаны.

Двое мужчин были задержаны полицией через 8 минут после того, как правоохранители получили сообщение об атаке в поезде. Оба задержанных – граждане Британии.