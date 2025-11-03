Литва, Латвия и Польша с 2021 года не разрешили въезд из Беларуси более 200 000 мигрантов

С 2021 года, когда начался миграционный кризис, вызванный Беларусью, более 200 000 нелегальных мигрантов получили отказ во въезде в Польшу, Литву и Латвию.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Количество отказов во въезде нелегальным мигрантам в 200 тысяч было достигнуто в воскресенье.

В общем три вышеупомянутые страны уже не пустили на свою территорию 200 042 нелегальных мигрантов из Беларуси по состоянию на полночь с воскресенья на понедельник.

По данным VSAT, в воскресенье 18 иностранцев пытались таким образом попасть в Польшу, а 40 – в Латвию. Ни один мигрант не решился нелегально пересечь литовскую границу из Беларуси за последние 24 часа.

По данным пограничников, Польша уже пятый год подряд испытывает наибольшее давление – она отказала во въезде на свою территорию 135 810 нелегальным мигрантам.

Как говорится в сообщении Государственной службы по вопросам миграции, наиболее значительным прорывом в контроле над искусственно инспирированным процессом нелегальной миграции стала политика разворота, узаконенная в Литве, Польше и Латвии и запущенная в августе 2021 года.

С 3 августа 2021 года, когда сотрудники Службы государственной безопасности Литвы получили право возвращать обратно мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси в неположенных местах, 24 508 из них не въехали в страну.

Благодаря такой политике с августа 2021 года в Латвию не въехали 39 724 нелегальных мигрантов. Некоторые иностранцы, возможно, попытались попасть в эти три страны больше раза.

По данным Государственной пограничной службы, помимо политики разворота, контролировать ситуацию литовским пограничникам помогли и продолжают помогать физический барьер, установленный на границе с Беларусью, и возможность контролировать 100 процентов внешней границы Европейского Союза с помощью установленных там систем наблюдения. В последнее время большинство мигрантов, которые пытаются попасть в Литву, даже не попадают на ее территорию.

По словам пограничников, мигранты, которые сейчас пытаются попасть в Литву из Беларуси, – это мужчины в возрасте примерно 20-40 лет, которые пытаются попасть в страну и избегают контакта с сотрудниками VSAT.

Как польские власти, так и Европейский Союз неоднократно обвиняли власти Беларуси в использовании мигрантов в качестве политического оружия для провоцирования кризиса на границе.

В связи с этим Польша создала на границе с Беларусью временную буферную зону, действие которой продлили до декабря 2025 года. Забор на границе возвели, чтобы противодействовать нелегальной миграции.

Недавно писали, что неизвестные прокопали тоннель на несколько десятков метров под забором на границе Польши и Беларуси.