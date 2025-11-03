В Латвии задержали предполагаемого шпиона ГРУ, собиравшего информацию об авиации и оборонпроме
В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, собиравшего информацию для российской военной разведки.
Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".
Служба госбезопасности Латвии в сотрудничестве с военной разведкой задержала гражданина Латвии, подозреваемого в сборе информации для российской военной разведки.
Уголовное производство открыли еще в середине октября по статье о сборе информации в интересах иностранной разведки, обыски и задержания состоялись через несколько дней после того.
Следствие выяснило, что мужчина собирал для Главного управления Генерального штаба ВС России информацию о частной инфраструктуре в Латвии, используемой авиацией, о силах НАТО в стране и ситуации в оборонно-промышленном комплексе Латвии. Кроме того, он интересовался особенностями покупки SIM-карт местных мобильных операторов.
Следователи продолжают исследовать изъятые у подозреваемого электронные устройства, мужчина остается под стражей.
Кроме того, в Латвии расследуют вероятную подготовку четырьмя лицами серьезных диверсий в стране в интересах России.
В Германии трех мужчин осудили за шпионаж в пользу России.