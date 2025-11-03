В Латвии задержали предполагаемого шпиона ГРУ, собиравшего информацию об авиации и оборонпроме

В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, собиравшего информацию для российской военной разведки.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Служба госбезопасности Латвии в сотрудничестве с военной разведкой задержала гражданина Латвии, подозреваемого в сборе информации для российской военной разведки.

Уголовное производство открыли еще в середине октября по статье о сборе информации в интересах иностранной разведки, обыски и задержания состоялись через несколько дней после того.

Следствие выяснило, что мужчина собирал для Главного управления Генерального штаба ВС России информацию о частной инфраструктуре в Латвии, используемой авиацией, о силах НАТО в стране и ситуации в оборонно-промышленном комплексе Латвии. Кроме того, он интересовался особенностями покупки SIM-карт местных мобильных операторов.

Следователи продолжают исследовать изъятые у подозреваемого электронные устройства, мужчина остается под стражей.

Кроме того, в Латвии расследуют вероятную подготовку четырьмя лицами серьезных диверсий в стране в интересах России.

В Германии трех мужчин осудили за шпионаж в пользу России.