В Німеччині трьох чоловіків засудили за шпигунство для РФ

В Німеччині Вищий регіональний суд Мюнхена засудив трьох чоловіків за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Імовірний лідер трійці також отримав шість років тюремного ув'язнення за планування диверсій та за участь у парамілітарних формуваннях на сході України.

Двоє його співучасників отримали до шести місяців та одного року умовного терміну відповідно.

Федеральна прокуратура просила для головного обвинуваченого вісім років і вісім місяців позбавлення волі, а для двох інших чоловіків – по одному року позбавлення волі умовно. Захист, навпаки, клопотав про виправдання всіх трьох німецько-російських громадян.

Суд встановив, що в період з 2014 по 2016 рік 41-річний головний обвинувачений був членом збройної терористичної групи, яка воювала проти українських сил як парамілітарна організація на сході України.

Чоловік відкинув звинувачення в суді, заявивши, що в той час він перебував у стосунках з жінкою і ніколи не брав участі в будь-яких воєнних діях.

Він також заперечив звинувачення в тому, що з жовтня 2023 року по квітень 2024 року він шпигував для Росії в Німеччині і, серед іншого, планував підпали та диверсії на військовій інфраструктурі та важливих залізничних лініях.

Згідно з розслідуванням, його двоє співучасників, яким Федеральна прокуратура також висунула звинувачення у шпигунстві, підтримували його в цьому протягом останніх кількох тижнів.

Під час судового процесу чоловіки заперечили звинувачення у шпигунстві, стверджуючи, що вони лише жартували та іронізували.

Натомість Федеральна прокуратура вважає, що головний обвинувачений має тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Вона також стверджувала, що двоє інших чоловіків свідомо вирішили діяти таким чином.

Як відомо, спецслужби Німеччини застерігали громадян, що російські спецслужби шукають "одноразових агентів" для диверсій.

А влітку військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявляла, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.