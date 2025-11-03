Наймолодша експрем'єрка Фінляндії поділилася, як втратила здоров'я через перепрацювання

Колишня прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своїх мемуарах називає найскладнішими за свій час на посаді перші місяці пандемії коронавірусу та розкрила, що тоді через перепрацювання отримала серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Фінські медіа досліджують мемуари Санни Марін про її політичну кар’єру, які щойно вийшли друком. Серед іншого, Марін у них зізналася, що отримала серйозні проблеми зі здоров’ям навесні 2020 року, коли через створену пандемією коронавірусу кризу їй та багатьом держслужбовцям довелося працювати нон-стоп.

За її словами, у неї через постійну роботу і стрес почало хронічно колоти в оці та дерти горло, до того згодом додалися розлади травлення, через які вона почувалася зле і почала втрачати вагу, та сильний біль у спині, через який важко було просто встати з ліжка.

Найгіршим епізодом став день, коли у стресовій ситуації у прем’єрки "все попливло перед очима" і далі вона до кінця дня не могла ані читати текст, ані впізнавати людей довкола.

Санна Марін розповідає, що навесні 2021 року вирішила більше дбати про себе і знайшла у своєму графіку час на піші прогулянки та пробіжки, що покращило її стан та допомагало скидати емоційну напругу від робочих стресів і суперечок.

Нагадаємо, Марін була прем’єркою Фінляндії у 2019-2023 роках та застала такі події як пандемія коронавірусу, повномасштабний напад Росії на Україну і вступ Фінляндії у НАТО. Уряд Марін привернув за кордоном велику увагу великою кількістю жінок на топпосадах (зокрема, жінками були усі лідери п’яти коаліційних політсил) та амбітною кліматичною політикою.

Санна Марін пішла з посади лідерки партії та з політики після невдачі соціал-демократів на виборах 2023 року, хоча особисто для неї вибори стали новою перемогою (друге місце у країні за кількістю відданих за неї голосів), і партія поступилася "Національній коаліції" та "Справжнім фінам" з мінімальним відривом. У той же період вона розлучилася з чоловіком після майже 20 років стосунків.

Після того Санна Марін працювала стратегічною радницею в Інституті Тоні Блера та залишається тісно долученою до пов’язаних з Україною питань, у тому числі входить до правління форуму "Ялтинська європейська стратегія".

