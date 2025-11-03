Самый молодой экс-премьер Финляндии поделилась, как потеряла здоровье из-за переработки

Бывший премьер Финляндии Санна Марин в своих мемуарах называет самыми сложными за свое время на посту первые месяцы пандемии коронавируса и раскрыла, что тогда из-за переработки получила серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Финские медиа исследуют мемуары Санны Марин о ее политической карьере, которые только что вышли в свет. Среди прочего, Марин в них призналась, что получила серьезные проблемы со здоровьем весной 2020 года, когда из-за созданного пандемией коронавируса кризиса ей и многим госслужащим пришлось работать нон-стоп.

По ее словам, у нее из-за постоянной работы и стресса начало хронически колоть в глазу и першить горло, к этому впоследствии добавились расстройства пищеварения, из-за которых она чувствовала себя плохо и начала терять вес, и сильная боль в спине, из-за чего трудно было просто встать с постели.

Худшим эпизодом стал день, когда в стрессовой ситуации у премьера "все поплыло перед глазами" и дальше она до конца дня не могла ни читать текст, ни узнавать людей вокруг.

Санна Марин рассказывает, что весной 2021 года решила больше заботиться о себе и нашла в своем графике время на пешие прогулки и пробежки, что улучшило ее состояние и помогало сбрасывать эмоциональное напряжение от рабочих стрессов и споров.

Напомним, Марин была премьером Финляндии в 2019-2023 годах и застала такие события, как пандемия коронавируса, полномасштабное нападение России на Украину и вступление Финляндии в НАТО. Правительство Марин привлекло за рубежом большое внимание большим количеством женщин на топ-должностях (в частности, женщинами были все лидеры пяти коалиционных политсил) и амбициозной климатической политикой.

Санна Марин ушла с поста лидера партии и из политики после неудачи социал-демократов на выборах 2023 года, хотя лично для нее выборы стали новой победой (второе место в стране по количеству отданных за нее голосов), и партия уступила "Национальной коалиции" и "Настоящим финнам" с минимальным отрывом. В тот же период она развелась с мужем после почти 20 лет отношений.

После того Санна Марин работала стратегическим советником в Институте Тони Блэра и остается тесно приобщенной к связанным с Украиной вопросам, в том числе входит в правление форума "Ялтинская европейская стратегия".

