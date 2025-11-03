Дания выделяет 1,3 млн евро на восстановление украинского культурного наследия

Правительство Дании выделяет 1,3 миллиона евро новому украинскому Фонду культурного наследия с надеждой, что ее примеру последуют другие страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении председательства Дании в Совете ЕС.

В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор, по данным ЮНЕСКО, более 500 культурных объектов по всей Украине были разрушены в результате российских атак.

"Чтобы помочь преодолеть эти разрушения, правительство Дании выделяет 1,3 миллиона евро (10 миллионов датских крон) на поддержку культурного наследия Украины. Финансирование может быть направлено, например, на восстановление украинских зданий, памятников и музеев, которые были разрушены российскими бомбами. Средства будут направлены через новый Украинский фонд культурного наследия", – говорится в сообщении.

Пожертвование совпадает с тем, что сегодня, 3 ноября, в Дании проходит неформальная министерская встреча с участием министров культуры европейских стран и представителей Украины.

Цель встречи – поощрить другие страны последовать примеру Дании.

"Я горжусь тем, что Дания снова берет на себя ведущую роль, делая вклад в восстановление культурного наследия Украины. Культурное наследие играет жизненно важную роль в формировании национальной идентичности и самосознания украинского народа", – заявил Якоб Энгель-Шмидт, министр культуры Дании.

Грант в размере 1,3 млн евро будет профинансирован за счет помощи Дании с целью развития в рамках ее гражданской поддержки Украины. Стоит отметить, что средства могут быть выплачены только после принятия датским парламентом.

В октябре Европейский Союз объявил о запуске трех новых проектов общей стоимостью 6,6 миллиона евро, направленных на укрепление независимого медиасектора Украины.

Перед этим стало известно, что ЕС выделяет 7 млн евро на поддержку культурных проектов в Украине.