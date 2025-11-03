У Молдові запустять "депозити" за бляшанки від напоїв, як у ЄС

В уряді Молдови анонсували запуск у найближчі роки системи збору використаної тари від напоїв, за яку можна буде отримати її "заставну вартість", закладену у вартість продукції.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Міністерство довкілля Молдови оголосило, що починає роботу над запуском "депозитної системи" для напоїв, що продаються у скляній, алюмінієвій та пластиковій тарі, що стимулюватиме споживачів здавати використані пляшки у пункти прийому, а не викидати у смітник.

Пункти прийому використаної тари мають з’явитися у великих магазинах чи не далі 150 метрів від них і працювати з тим же графіком, що й торгові мережі. Кошти за здану тару можна буде отримувати готівкою або у вигляді ваучера.

"Заставною" вартістю для пляшок початково встановлять 2 молдовські леї (5 гривень).

На перший рік роботи системи ставлять за мету збирати 55% скляної та до 60% пластикової і металевої тари, на третій рік її роботи показники сподіваються збільшити до 75–80%.

Перед цим у лютому у Молдові зробили крок до налагодження масштабнішої переробки вторсировини.

Нагадаємо, у 2024 році в ЄС почали діяти жорсткіші правила щодо експорту відходів, спрямовані на те, щоб вони не потрапляли на звалища у третіх країнах.