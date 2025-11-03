В Молдове запустят "депозиты" за жестяные банки от напитков, как в ЕС

В правительстве Молдовы анонсировали запуск в ближайшие годы системы сбора использованной тары от напитков, за которую можно будет получить ее "залоговую стоимость", заложенную в стоимость продукции.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Министерство окружающей среды Молдовы объявило, что начинает работу над запуском "депозитной системы" для напитков, продаваемых в стеклянной, алюминиевой и пластиковой таре, что будет стимулировать потребителей сдавать использованные бутылки в пункты приема, а не выбрасывать в мусор.

Пункты приема использованной тары должны появиться в крупных магазинах или не далее 150 метров от них и работать по тому же графику, что и торговые сети. Средства за сданную тару можно будет получать наличными или в виде ваучера.

"Залоговая" стоимость для бутылок первоначально будет установлена в 2 молдавских лея (5 гривен).

На первый год работы системы ставят цель собирать 55% стеклянной и до 60% пластиковой и металлической тары, на третий год ее работы показатели надеются увеличить до 75–80%.

Перед этим в феврале в Молдове сделали шаг к налаживанию более масштабной переработки вторсырья.

Напомним, в 2024 году в ЕС начали действовать более жесткие правила по экспорту отходов, направленные на то, чтобы они не попадали на свалки в третьих странах.