У Нідерландах будівельний кран проломив дах поліклініки

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 14:41 — Марія Ємець

У нідерландському місті біля Маастрихта будівельний кран перекинувся і проломив дах поліклініки, внаслідок чого людей із закладу евакуювали.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався вранці 3 листопада біля села Кадір-ен-Кер поблизу Маастрихта. Будівельний кран під час маніпуляцій втратив рівновагу і частково перекинувся, проломивши покрівлю поліклініки. 

Ніхто з людей не постраждав, водій також залишився неушкодженим.

Людей із будівлі одразу евакуювали, побоюючись остаточного падіння крана. На місце прибули численні служби, щоб стабілізувати його.  

Влітку сильний шторм у Хорватії повалив портовий кран.

Нагадаємо, у Мадриді у жовтні під час модернізаційних робіт обвалився будинок в історичному центрі, тоді загинули четверо працівників.  


