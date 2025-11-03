У Нідерландах будівельний кран проломив дах поліклініки

У нідерландському місті біля Маастрихта будівельний кран перекинувся і проломив дах поліклініки, внаслідок чого людей із закладу евакуювали.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 3 листопада біля села Кадір-ен-Кер поблизу Маастрихта. Будівельний кран під час маніпуляцій втратив рівновагу і частково перекинувся, проломивши покрівлю поліклініки.

Grote bouwkraan door het dak van Keerpunt in Cadier en Keer.

Nu ontruiming, omdat hulpdiensten bang zijn dat kraan terugkantelt.

Meer via @L1_Nieuws pic.twitter.com/EhnXNtZEiK – Maurice de Heus (@MauriceDeHeus) November 3, 2025

Ніхто з людей не постраждав, водій також залишився неушкодженим.

Людей із будівлі одразу евакуювали, побоюючись остаточного падіння крана. На місце прибули численні служби, щоб стабілізувати його.

Влітку сильний шторм у Хорватії повалив портовий кран.

Нагадаємо, у Мадриді у жовтні під час модернізаційних робіт обвалився будинок в історичному центрі, тоді загинули четверо працівників.



