В Нидерландах строительный кран проломил крышу поликлиники

Новости — Понедельник, 3 ноября 2025, 14:41 — Мария Емец

В нидерландском городе возле Маастрихта строительный кран перевернулся и проломил крышу поликлиники, в результате чего людей из заведения эвакуировали.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 3 ноября возле села Кадир-эн-Кер вблизи Маастрихта. Строительный кран во время манипуляций потерял равновесие и частично перевернулся, проломив кровлю поликлиники. 

Никто из людей не пострадал, водитель также остался невредимым.

Людей из здания сразу эвакуировали, опасаясь окончательного падения крана. На место прибыли многочисленные службы, чтобы стабилизировать его.

Летом сильный шторм в Хорватии повалил портовый кран.

Напомним, в Мадриде в октябре во время работ по модернизации обвалился дом в историческом центре, тогда погибли четверо работников.

