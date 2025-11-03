Сибіга прокоментував появу катера РФ під прапором "Вагнера" на кордоні з ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував інцидент з російським прикордонним катером на річці Нарва, що протікає між Естонією та РФ, який йшов під прапором приватної російської військової компанії "Вагнер".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що прапор ПВК "Вагнер" "символізує варварство, воєнні злочини та хаос".

"Його поява на кордонах ЄС і НАТО чітко показує: за ними немає цивілізації. Тому так важливо підтримати Україну, яка протистоїть російському беззаконню", – наголосив український міністр.

Річка Нарва – прикордонна річка між Естонією та Росією. Вона витікає з Чудського озера та впадає у Фінську затоку Балтійського моря, утворюючи природній кордон між двома державами.

Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнер".

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, це видовище підтверджує факт, що "залізна" система Росії дає тріщини під впливом розпочатої нею загарбницької війни і триваючого тиску з боку Заходу.