Естонія помітила на Нарві російський катер під прапором "Вагнера"

У неділю, 2 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це МЗС Естонії написало у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Естонії опублікувало світлину та відео, як російський прикордонний катер під прапором "Вагнера" плавав річкою Нарва на кордоні Естонії і Ленінградської області РФ.

Фото: Х

"Чи знову "Вагнер" марширує на Москву, чи цього разу вони починають із Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашої точки зору, здається, що вони [найманці "Вагнера"] анексували російську прикордонну службу. Хто знає…", – написали у МЗС країни.

Естонське зовнішньополітичне відомство звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС Росії.

У серпні в Естонії затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Росією через річку Нарва і повернувся.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Естонії наклало санкції на двох росіян за судове переслідування директорки Нарвського музею Марії Сморжевських-Смирнової.