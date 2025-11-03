Сибига прокомментировал появление катера РФ под флагом "Вагнера" на границе с ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал инцидент с российским пограничным катером на протекающей между Эстонией и РФ реке Нарва, который шел под флагом частной российской военной компании "Вагнер".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что флаг ЧВК "Вагнер" "символизирует варварство, военные преступления и хаос".

"Его появление на границах ЕС и НАТО четко показывает: за ними нет цивилизации. Поэтому так важно поддержать Украину, которая противостоит российскому беззаконию", – подчеркнул украинский министр.

Река Нарва – пограничная река между Эстонией и Россией. Она вытекает из Чудского озера и впадает в Финский залив Балтийского моря, образуя естественную границу между двумя государствами.

Напомним, в воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской ЧВК "Вагнер".

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкны, это зрелище подтверждает факт, что "железная" система России дает трещины под влиянием начатой ею захватнической войны и продолжающегося давления со стороны Запада.