Прем'єр Естонії відреагував на появу на річці Нарва катера під прапором "Вагнера"

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував інцидент з російським прикордонним катером на річці Нарва, що йшов під прапором приватної військової компанії "Вагнер".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Катер російських прикордонників під прапором ПВК "Вагнер" був помічений у неділю, 2 листопада.

"Схоже, у Путіна закінчилися ідеї – знову кличе "Вагнер"?" – прокоментував Міхал.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, це видовище підтверджує факт, що "залізна" система Росії дає тріщини під впливом розпочатої нею загарбницької війни і триваючого тиску з боку Заходу.

"Ми також можемо підтвердити, що що б росіяни не намагалися влаштувати на річці Нарва, все це відбувається під нашим пильним наглядом", – зазначив Тсахкна.

Бійці ПВК "Вагнер", які брали участь у війні РФ проти України, у липні 2023 року розпочали рух на Москву під керівництвом свого командира Євгенія Пригожина, після того, як він неодноразово звинувачував російську армію і Міністерство оборони в провалах військової кампанії.

Марш "Вагнера" на Москву було зупинено, а сам Пригожин загинув за кілька місяців в авіакатастрофі у Тверській області.

У неділю, 2 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором російської приватної військової компанії "Вагнер".

У серпні в Естонії затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Росією через річку Нарва і повернувся.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Естонії наклало санкції на двох росіян за судове переслідування директорки Нарвського музею Марії Сморжевських-Смирнової.