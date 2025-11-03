Как в партии Орбана нарастает кризис и почему атака на Украину не стала спасительным кругом

Внутри правящей партии Венгрии "Фидес" нарастает кризис.

Первопричина кризиса была очевидна. У премьера Виктора Орбана впервые появился действительно сильный оппонент – Петер Мадяр.

О том, как разворачивается кризис и что делает для его преодоления глава венгерского правительства, читайте в статье журналистов авторитетного расследовательского венгерского медиа Direct36, которую "Европейская правда" адаптировала для украинской аудитории, Атака на Украину не спасла. Как Орбан борется с кризисом в собственной партии и что планирует на выборы. Далее – краткое изложение статьи.

18 февраля в отеле на берегу озера Балатон премьер Венгрии Виктор Орбан собрал своих депутатов и ключевых чиновников. Такие встречи "Фидес" проводит ежегодно, но эта была особенной. Впервые за пятнадцать лет единоличного правления венгерская партия власти столкнулась с серьезным соперником.

Это – новосозданная партия "Тиса" во главе с молодым политиком Петером Мадяром. Партия власти начала терять рейтинг. В ноябре 2024 года опрос Medián показал, что "Тиса" обогнала "Фидес".

Хотя Петера Мадяра, как оказалось, он до сих пор не воспринимал всерьез.

Как пишет издание, правящие круги "глубоко презирали" нового лидера оппозиции, считали его "шутом", который рано или поздно наделает ошибок и уничтожит свой рейтинг.

А чтобы это произошло быстрее, правительственная пропаганда распространяла мнение о том, что Мадяр является частью "сети Сороса". Стояла задача вытянуть из Мадяра такие заявления, которые позволили бы утверждать, что он "либерал" и "соросенок".

Идея Орбана о запрете "иностранных агентов" была также одной из попыток спровоцировать Мадяра на дебаты об этом – но он этого избежал.

"Тефлоновый" Мадяр без потерь для рейтинга обошел все ловушки Орбана.

6 марта, после саммита ЕС, где обсуждали помощь Украине, Орбан дал старт новой идее своей избирательной кампании – объявил "национальные консультации" – псевдореферендум, чтобы предотвратить членство Украины в ЕС.

По словам источника Direct36, близкого к правительству, целью этой кампании тогда была проверка организационной эффективности "Фидес", а также необходимость протестировать глав избирательных округов, чтобы отобрать среди них кандидатов партии власти на выборах 2026 года – в зависимости от того, как они покажут себя на этом голосовании.

Дополнительное основание для атаки на украинцев – попытка скрыть за этим проблемы в экономике.

Источники говорят: в правительстве осознавали, что антиукраинская кампания не была успешной в сокрытии этих проблем. Кампания против Украины не помогла Орбану остановить падение рейтинга, о чем свидетельствуют опросы.

Избиратели не чувствуют, что вступление Украины в ЕС влияет на их жизнь.

Тогда власть выдвинула обвинения против "Тисы" о якобы ее связях с СБУ – но и это не нанесло ущерба рейтингам оппозиции.

К тому же в мае сам лично премьер-министр сделал несколько шагов, которые ударили по правящей партии.

Первой такой ошибкой стала поддержка Орбаном Джордже Симиона – экстремистского румынского политика, а второй – снятие с рассмотрения анонсированного законопроекта, целью которого было подавить гражданское общество и журналистов (едва ли не впервые идея премьера столкнулась с открытым сопротивлением в партии).

А дальше произошел еще один удар по имиджу премьера. 28 июня в столице состоялся ЛГБТ-прайд, запрет которого вызвал противоположную реакцию в обществе.

Сейчас, в поисках поддержки, "Фидес" объявил об ипотечной программе под 3% для молодых избирателей; предлагает продовольственные талоны на 30 тысяч форинтов для пенсионеров (тоже не новая идея) и уменьшил налоги для матерей с двумя или тремя детьми. Эти усилия дали результат. Падение поддержки "Фидес" остановилось.

Из-за этого в партии несколько оптимистичнее смотрят на ситуацию, чем весной. "При условии большой работы выборы можно выиграть", – говорит один из политиков "Фидес".

Впрочем, учитывая вызовы, уверенности в этом нет.

Подробнее – в материале Атака на Украину не спасла. Как Орбан борется с кризисом в собственной партии и что планирует на выборы.