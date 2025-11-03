Румунія придбала у Нідерландів 18 винищувачів F-16 за один євро, але є нюанс

Міністерство оборони Румунії в понеділок підписало контракт на придбання 18 літаків F-16 Fighting Falcon та відповідного обладнання від уряду Нідерландів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Facebook написав румунський міністр оборони Йонуц Муштяну.

За словами Муштяну, придбані у Нідерландів винищувачі будуть використовуватись виключно для навчання на базі Європейського навчального центру F-16 у Фетешті, "який став регіональним центром підготовки пілотів з країн-членів НАТО та країн-партнерів".

"Придбання здійснюється за символічною ціною 1 євро. Це розумна інвестиція в навчання, співпрацю і майбутнє", – додав міністр.

Угода, про яку оголосив очільник Міноборони Румунії, є насамперед символічною: згадані винищувачі Нідерланди вже передали для навчального центру.

Центр навчання на F-16 у Фетешті відкрили в листопаді 2023 року в межах зусиль союзників Києва із навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

На базі центру навчання проходили й українці.