Румыния приобрела у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро, но есть нюанс

Министерство обороны Румынии в понедельник подписало контракт на приобретение 18 самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего оборудования от правительства Нидерландов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Facebook написал румынский министр обороны Йонуц Муштяну.

По словам Муштяну, приобретенные у Нидерландов истребители будут использоваться исключительно для обучения на базе Европейского учебного центра F-16 в Фетеште, "который стал региональным центром подготовки пилотов из стран-членов НАТО и стран-партнеров".

"Приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее", – добавил министр.

Соглашение, о котором объявил глава Минобороны Румынии, является прежде всего символическим: упомянутые истребители Нидерланды уже передали для учебного центра.

Центр обучения на F-16 в Фетеште открыли в ноябре 2023 года в рамках усилий союзников Киева по обучению украинских летчиков на истребителях западного образца.

На базе центра обучение проходили и украинцы.