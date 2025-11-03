Нова система в’їзду до ЄС запрацювала на ще одному КПП з Польщею

Цифрова Система в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) запрацювала на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" на кордоні Польщі з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в офіційному Telegram Держприкордонслужби.

З 3 листопада пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" підключили до нової системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони EES.

"Таким чином, усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES. Єдиним винятком наразі залишається пункт пропуску "Долгобичув – Угринів", який функціонує в тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада", – зазначили у ДПСУ.

Перед цим оголосили про впровадження системи на пунктах "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин", у зв’язку з чим на кордоні можливі затримки.

З минулого тижня систему підключили на КПП "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомеж", а також на всіх пунктах кордону Угорщини з Україною.

Нагадаємо, нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Прикордонні відомства країн-учасниць ЄС поступово розгортають її протягом шестимісячного перехідного періоду.

