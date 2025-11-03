Новая система въезда в ЕС заработала на еще одном КПП с Польшей

Цифровая Система въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) заработала на пункте пропуска "Гребенне – Рава-Русская" на границе Польши с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в официальном Telegram Госпогранслужбы.

С 3 ноября пункт пропуска "Гребенне – Рава-Русская" подключили к новой системе въезда/выезда в Шенгенскую зону EES.

"Таким образом, все польские пункты пропуска, граничащие с Украиной в пределах Львовской области, уже работают в системе EES. Единственным исключением пока остается пункт пропуска "Долгобычув – Угринов", который функционирует в тестовом режиме. Его полноценный запуск запланирован на 4 ноября", – отметили в ГПСУ.

Перед этим объявили о внедрении системы на пунктах "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", в связи с чем на границе возможны задержки.

С прошлой недели систему подключили на КПП "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко" и "Грушев – Будомеж", а также на всех пунктах границы Венгрии с Украиной.

Напомним, новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Пограничные ведомства стран-участниц ЕС постепенно разворачивают ее в течение шестимесячного переходного периода.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.