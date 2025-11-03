У Польщі спростували фейк про пріоритетне лікування українських військових

Міністерство оборони Польщі у понеділок спростувало поширювані у соцмережах твердження, нібито польські лікарні віддають пріоритет лікуванню українських військових.

Як пише "Європейська правда", таке повідомлення поширили на Х польського Міноборони.

Реакцію відомства викликали чутки та спекуляції, які з'явилися в мережі після публікації відео з лікарні в місті Стальова Воля у Підкарпатському воєводстві.

У п'ятницю на X та Facebook з'явився запис з-під лікарні, де видно групу солдатів, які нібито спілкуються зі східним акцентом. Польські військові назвали їх "приватними особами" та попросили не фільмувати.

Під відео з'явилася низка коментарів, де зокрема стверджували, що українські солдати мають "пріоритет" у лікарні перед поляками.

"Стоп дезінформації! У Польщі немає жодних правових норм, які гарантували б медичну допомогу в лікарнях українським солдатам перед польськими пацієнтами", – йдеться в повідомленні Міноборони Польщі.

У відомстві додали, що ця маніпуляція вписується в російський наратив, метою якого є "розпалювання негативних емоцій і поляризація польського суспільства, а також західних суспільств".

Раніше в Польщі застерігали від поширення російської дезінформації про вторгнення дронів Росії в повітряний простір на початку вересня.

Також у Польщі попереджали про поширення фейкової інформації про "нібито підготовку нападу з боку України", відповідальність за який буде покладена на РФ.