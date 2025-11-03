В Польше опровергли фейк о приоритетном лечении украинских военных

Министерство обороны Польши в понедельник опровергло распространяемые в соцсетях утверждения, якобы польские больницы отдают приоритет лечению украинских военных.

Как пишет "Европейская правда", такое сообщение распространили на Х польского Минобороны.

Реакцию ведомства вызвали слухи и спекуляции, которые появились в сети после публикации видео из больницы в городе Сталева Воля в Подкарпатском воеводстве.

В пятницу на X и Facebook появилась запись из-под больницы, где видна группа солдат, которые якобы общаются с восточным акцентом. Польские военные назвали их "частными лицами" и попросили не снимать.

Под видео появился ряд комментариев, где, в частности, утверждалось, что украинские солдаты имеют "приоритет" в больнице перед поляками.

"Стоп дезинформации! В Польше нет никаких правовых норм, которые гарантировали бы медицинскую помощь в больницах украинским солдатам перед польскими пациентами", – говорится в сообщении Минобороны Польши.

В ведомстве добавили, что эта манипуляция вписывается в российский нарратив, целью которого является "разжигание негативных эмоций и поляризация польского общества, а также западных обществ".

Ранее в Польше предупреждали о распространении российской дезинформации о вторжении дронов России в воздушное пространство в начале сентября.

Также в Польше предупреждали о распространении фейковой информации о "якобы подготовке нападения со стороны Украины", ответственность за которое будет возложена на РФ.