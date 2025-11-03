СМИ: Венгрия готовит "энергетическое предложение" для США накануне визита Орбана

Венгрия готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне визита премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.

Об этом пишет Index со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как утверждают источники агентства, вопрос энергетики будет "самой чувствительной темой" во время визита Орбана в Вашингтон, который запланирован на 7 ноября.

Собеседники в правительстве страны заверили, что венгерское предложение уже сформулировано.

По данным агентства, Будапешт будет просить США признать, что по "историческим, географическим и техническим" причинам Венгрия не может отказаться от российской нефти и природного газа в краткосрочной перспективе, но взамен готова углубить американское ядерное сотрудничество в сферах малых модульных реакторов, хранения топлива и хранения топливных элементов.

На этом фоне готовится не только соглашение об энергетическом рынке, но и геополитическое соглашение: венгерское правительство пытается найти баланс между сохранением российских ресурсов и укреплением партнерства с США.

Как отмечают собеседники, одним из направлений энергетического сотрудничества между США и Венгрией является ядерная энергетика.

По их словам, нефть остается наименее гибким направлением. После объявления США санкций против "Лукойла" компания решила свернуть международную деятельность и продать активы. В Будапеште подчеркивают, что прямое влияние этого решения на Венгрию минимально, однако регион в целом почувствует последствия из-за изменения транспортных маршрутов.

По оценкам источников, в Вашингтоне стороны будут стремиться достичь двух взаимосвязанных целей: сохранить энергетическую стабильность Венгрии с учетом ее специфики и одновременно усилить американское присутствие в стратегических секторах – ядерном и газовом.

"Международное возвращение американской атомной промышленности фактически соответствует потребностям региона: им нужен рынок, нам – альтернатива", – сказал один из собеседников.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российских нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть. Венгерские чиновники утверждают, что не могут решить эту проблему, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию – о чем им напоминают и в европейских столицах.