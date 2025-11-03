Білорусь зголосилась відправити в Україну "миротворців"

У білоруських Збройних силах сказали, що готові розмістити своїх "миротворців" в Україні, якщо це буде потрібно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це білоруським пропагандистам з телеканалу СТВ сказав начальник відділу міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Алексей Скобей.

Скобей сказав, що Білорусь готова надати миротворців для розміщення в Україні "на прохання двох сторін", але це, "як-то кажуть, залежить не тільки від нас одних".

"Тобто буде залежати від того, як сторони між собою ухвалюватимуть рішення. Якщо вони хочуть, щоб це було під егідою ООН, то необхідно звернутися до цієї організації. Далі буде визначатися, які це будуть країни. Все має бути за обопільною згодою. Після цього, відповідно, главою держави (Лукашенком. – Ред.) буде ухвалене рішення про направлення", – додав він.

Речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт раніше заявила, що Мінськ готовий організувати зустріч Владіміра Путіна та Володимира Зеленського, якщо "це потрібно".

