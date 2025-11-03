Беларусь вызвалась отправить в Украину "миротворцев"

В белорусских Вооруженных силах заявили, что готовы разместить своих "миротворцев" в Украине, если это будет необходимо.

Как сообщает "Европейская правда", об этом белорусским пропагандистам с телеканала СТВ сказал начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси Алексей Скобей.

Скобей сказал, что Беларусь готова предоставить миротворцев для размещения в Украине "по просьбе двух сторон", но это, "как говорится, зависит не только от нас одних".

"То есть будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения. Если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, то необходимо обратиться в эту организацию. Далее будет определяться, какие это будут страны. Все должно быть по обоюдному согласию. После этого, соответственно, главой государства (Лукашенко. – Ред.) будет принято решение о направлении", – добавил он.

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт ранее заявила, что Минск готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, если "это нужно".

Читайте также: Помощь с разрешения агрессора: что будет означать для Украины миссия "миротворцев" ООН.