У Польщі стався масштабний збій у телефонній мережі

У Польщі у понеділок, 3 листопада, сталася серйозна несправність у телефонній мережі Play: у поляків було відсутнє покриття.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Пообіді 3 листопада клієнти з різних регіонів Польщі почали повідомляти про проблеми з голосовими дзвінками та покриттям мережі.

Клієнти найчастіше повідомляли про проблеми з покриттям мобільної мережі. Через відсутність покриття вони не могли надсилати текстові повідомлення та приймати дзвінки. Збій був настільки серйозним, що навіть гаряча лінія оператора не працювала.

Компанія ще не розкрила причини збою, та ситуація почала повертатися до норми о 18:00.

"Я можу підтвердити, що у нас були проблеми з мобільною мережею. Зараз ситуація повертається до норми. Ми приносимо вибачення нашим клієнтам за ці незручності", – заявили у пресслужбі компанії.

Зазначимо, 25 жовтня система підтримки Державної медичної рятувальної служби Польщі вийшла з ладу.

Також нещодавно хакери отримали доступ до даних частини клієнтів польського сервісу SuperGrosz, який надає швидкі онлайн-кредити.