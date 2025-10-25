У Польщі вийшла з ладу система підтримки Державної медичної рятувальної служби

Вранці 25 жовтня система підтримки Державної медичної рятувальної служби Польщі вийшла з ладу.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Вранці о 08:13 за місцевим часом, у Польщі сталася технічна несправність системи підтримки Державної медичної рятувальної служби.

Через це система працює в автономному режимі: наразі половина країни використовує резервну інфраструктуру, а фахівці намагаються охопити нею всю територію найближчим часом.

За словами Юсти Сочацької, речниці Служби повітряної швидкої допомоги, номери екстрених служб 999 та 112 працюють у штатному режимі, а диспетчери відповідають на дзвінки.

Проте виникають труднощі з направленням бригад швидкої допомоги та передачею інформації між диспетчерами, лікарнями та каретами швидкої допомоги. Бригади виїжджають на виклики в аварійному режимі.

Представниця служби зазначила, що наразі немає підстав вважати, що проблеми спричинені хакерською атакою, ймовірніше, це технічна несправність.

Фахівці продовжують працювати над відновленням повноцінної роботи системи, яка забезпечує комунікацію між рятувальниками та лікарнями через спеціальний додаток на планшетах.

У березні лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припиняв роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Влітку стало відомо, що пожежа, внаслідок якої у березні закривали британський аеропорт "Гітроу", була спричинена несправністю електропідстанції National Grid.