В Польше произошел масштабный сбой в телефонной сети

В Польше в понедельник, 3 ноября, произошла серьезная неисправность в телефонной сети Play: у поляков отсутствовало покрытие.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

После обеда 3 ноября клиенты из разных регионов Польши начали сообщать о проблемах с голосовыми звонками и покрытием сети.

Клиенты чаще всего сообщали о проблемах с покрытием мобильной сети. Из-за отсутствия покрытия они не могли отправлять текстовые сообщения и принимать звонки. Сбой был настолько серьезным, что даже горячая линия оператора не работала.

Компания еще не раскрыла причины сбоя, но ситуация начала возвращаться к норме в 18:00.

"Я могу подтвердить, что у нас были проблемы с мобильной сетью. Сейчас ситуация возвращается к норме. Мы приносим извинения нашим клиентам за эти неудобства", – заявили в пресс-службе компании.

Отметим, 25 октября система поддержки Государственной медицинской спасательной службы Польши вышла из строя.

Также недавно хакеры получили доступ к данным части клиентов польского сервиса SuperGrosz, который предоставляет быстрые онлайн-кредиты.