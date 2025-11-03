Во Франции оправдали таксиста, обвиненного в ограблении британского министра

Суд во Франции оправдал 40-летнего таксиста, которого нынешний министр юстиции Великобритании Дэвид Лемми обвинял в краже денег и багажа, из-за отсутствия доказательств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел в апреле 2025 года, когда таксист отвозил Лемми и его жену из Италии во Францию. В конце поездки длиной более 600 километров министр и водитель поссорились из-за стоимости поездки.

Лемми утверждал, что водитель уехал, забрав с собой багаж супругов, в частности наличные деньги. А таксист говорил, что министр не захотел платить 1550 евро за поездку (в британском МИД это отрицали).

И Лемми, и водитель подали жалобы, но только жалоба британского министра была признана обоснованной, и французского таксиста обвинили в "краже наличных денег и личных вещей".

Прокурор города Бонневиль Борис Дюфо сообщил, что таксиста оправдали из-за отсутствия доказательств.

Дэвид Лемми с июля 2024 по сентябрь 2025 года занимал пост министра иностранных дел Великобритании, после чего стал главой Министерства юстиции и заместителем премьера.